Xbox Series X: Microsoft über die Namenswahl und Abwärtskompatibilität

Mit Xbox Series X hat Microsoft im Rahmen der letzte Woche in Los Angeles stattgefundenen Game Awards seine neue Konsole erstmals in einem Trailer der Öffentlichkeit präsentiert. Den gewählten Namen erklärte ein Microsoft-Sprecher gegenüber dem Business Insider nun wie folgt: „Der Name, den wir in die nächste Generation mitnehmen ist eigentlich einfach nur ‚Xbox‘ und die Bezeichnung ‚Xbox Series X‘ gibt uns den Raum für weitere Konsolen in der Zukunft.“

Die Series X ist also nur die erste Microsoft-Konsole der neuen Generation und es könnte in der Zukunft noch weitere Modelle geben. Gerüchte, dass Microsoft an zwei verschiedenen Konsolen (einem Leistungsmodell und einer Sparversion, die komplett auf Streaming ausgelegt ist) arbeitet, gibt es schon länger. Ob eine zweite Konsole ebenfalls in den nächsten Monaten enthüllt und noch bis Ende des kommenden Jahres erscheinen wird, bleibt abzuwarten.

In einem weiteren Interview mit Gamespot kam der Xbox-Boss Phil Spencer derweil auf die Abwärtskompatibilität der neuen Konsole zu sprechen und versicherte, dass dieses Feature vom Beginn an verfügbar sein wird. „Wir wollten sicherstellen, dass wir unser Versprechen bezüglich der Abwärtskompatibilität vom ersten Tag an einhalten und liefern können“, erklärte Macher. “Ich habe also so einige Xbox-360- und Xbox-One-Titel auf meiner Xbox Series X gespielt, nur um sicherzugehen, dass wir das Feature gleich von Anfang an bereitstehen haben.“

Jason Ronald, der Xbox Partner Director of Program Management, der beim Interview dabei war, versicherte, dass den Fans gleich am Launch-Tag eine breite Bibliothek von Xbox-Spielen bereitstehen und dass der Wechsel auf die neue Generation reibungslos ablaufen wird:

Wir haben tausende von Spielen, die heute auf der Xbox One laufen. Wir möchten, dass diese Spiele euch in die neue Konsolengeneration begleiten. Auch die Xbox-Dienste sollt ihr mitnehmen können. Wir wollen, dass ihr euer ganzes „Gaming-Vermächtnis“ mit euch mitnehmen könnt, ob es nun um euer Gamescore, eure Freundesliste, eure Erfolge oder eure Spielstände geht, so dass es für euch keinerlei Barrieren gibt, wenn ihr über einen Wechsel auf die neue Konsole nachdenkt.

Laut Spencer war die Sicherstellung, dass alle Titel auf der Xbox Series X laufen, eine Menge Arbeit, selbst bei den Xbox-One-Spielen, da eine der größten Herausforderungen darin bestehe, dass Konsolenspiele in der Regel auf die einzigartigen Hardwarefunktionen des Geräts optimiert sind und es sich hierbei um eine neue Hardwaregeneration handle. Ronald fügte hinzu: