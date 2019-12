Retrokompott Folge 106: Das ASM-Jahr 1989 Teil 1

Die besinnliche und beschauliche Weihnachtszeit ist wieder einmal über die Menschheit hereingebrochen. Weihnachtsmärkte, Wham! und die GamersGlobal-Weihnachtsmedaillen gehören ebenso zur liebgewonnenen Tradition wie die ASM-Folgen des Retrokompott-Podcasts. Erneut reist die Crew und Patrick Becher und Robin Lösch 30 Jahre zurück und blättert sich durch viele bunte Seiten mit Texten, die sich teilweise wie Tests von Spielen lesen. Andere greifen den objektiven Spielejournalismus bereits Jahrzehnte vor seiner Erfindung auf. Aber eines haben alle diese Texte gemeinsam: sie sind unterhaltsam.

In dieser Folge blättern Patrick, Robin, Oliver Lindau und fabskimo durch die Hefte 01/89 bis 03/89. Zusätzlich gibt es ein Interview mit Bernd Lehahn und das Retrolurch-Quiz mit Thomas Nickel. Hingewiesen sei hier noch einmal auf den regelmäßig stattfindenden Stammtisch. Hier treffen sich die Podcaster und Hörer per Teamspeak an jedem Freitag zu einem ungezwungenen Gespräch rund um alle Retro-Themen. Allerdings solltet ihr Zeit mitbringen, da der Stammtisch seine Abstammung von Retrokompott nicht verleugnen kann und gerne die Vier-Stunden-Grenze sprengt.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 29. Dezember 2019 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet bereits am 20. Dezember ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt.