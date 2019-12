Star Trek: Picard – Zweite Staffel der Science-Fiction-Serie bestätigt

Ab dem 24. Januar 2020 startet hierzulande die neue Science-Fiction-Serie mit Sir Patrick Stewart, deren Titel schlicht Star Trek - Picard lautet und die ihr über Amazon Prime abrufen könnt. Nachdem bereits vor einigen Monaten deutlich gemacht wurde, dass die Serie mehrere Jahre laufen könnte, können sich Fans des zugrundeliegenden Franchises beziehungsweise des Genres an sich nun darüber freuen, dass die zweite Staffel der CBS-Serie etwa einen Monat vor dem Ausstrahlungstermin der ersten Folge bestätigt wurde.

Inhaltliche Details – zum Beispiel hinsichtlich der Hauptfigur Jean-Luc Picard – zu den abermals zehn Episoden der zweiten Staffel sind bislang nicht bekannt. Die Produktion könnte im kommenden Frühjahr starten, gefolgt von der Ausstrahlung Ende 2020 oder Anfang 2021. Da die Staffel-1-Episoden von Star Trek - Picard wöchentlich ausgestrahlt werden, ist es zudem naheliegend, dass dieser Rhythmus beibehalten wird.

Neben dem titelgebenden Protagonisten werden in der kommenden Star Trek-Serie unter anderem Commander William T. Riker (Jonathan Frakes), der Androide Data (Brent Spiner) oder auch Seven of Nine (Jery Ryan) ihre Auftritte haben. Zeitlich angesiedelt ist das Geschehen etwa 20 Jahre nach Star Trek: Nemesis, dem im Jahr 2002 veröffentlichten, zehnten Star-Trek-Film. Den deutschen Trailer zur Picard-Serie aus dem Oktober könnt ihr euch am Ende dieser News anschauen.