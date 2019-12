Magic - Legends: MMORPG im Sammelkartenuniversum

PC XOne PS4

Mit Magic - The Gathering von Richard Garfield startete Wizards of the Coast im Jahre 1993 die erste Mainstream-Sammelkartenspielreihe im großen Stil und schuf damit ein eigenes Fantasy-Genre, das bis heute zahlreiche Vertreter zählt. Seit 1997 sind auch über 13 Computerspiele im Magic-Universum erschienen. Die meisten davon selbstverständlich Sammelkartenspiele, die auch einer starken Konkurrenz, wie beispielsweise Heathstone von Blizzard den Weg geebnet haben. Lediglich mit den Ablegern Battlemage und Battlegrounds wagte sich das Franchise in andere Genregefilde. In jenen Fällen in die Echtzeitstrategie.

Mit dem frisch angekündigten Magic - Legends wird das Sammelkartenuniversum um ein MMORPG erweitert. Entwickler Cryptic Studios und Publisher Perfect World Entertainment präsentierten zu den Game Awards einen einminütigen Cinematic-Teaser, der gänzlich ohne Spielszenen auskommt. Das Video könnt ihr euch direkt im Anschluss anschauen.

Auf Basis der gezeigten Szenen könnte man spekulieren, dass sich die Story von Magic - Legends um Planeswalker Nicol Bolas und den Drachen drehen könnte, denen sich die Gatewatch entgegenstellt. Das Spiel soll im nächsten Jahr für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Sollten weitere Neuigkeiten zum Titel bekanntwerden, erfahrt ihr diese auch bei uns. In der Zwischenzeit könnt ihr euch auf der offiziellen Website zur Beta anmelden.