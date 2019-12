Prologue: PlayerUnknown teasert neues Spiel

andere

Mit der Freischaltung einer Website, die mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert und der Veröffentlichung eines mysteriösen 30-Sekunden-Teasers im Zuge der Game Awards 2019 hat Entwickler PlayerUnknown Productions (PUBG (Testnote: 7.0)) ein neues Spiel namens Prologue angekündigt.

Der Teaser-Trailer, den ihr euch im Anschluß anschauen könnt zeigt in erster Linie einen Wald aus der Egosicht, man hört einen Hund bellen, der Spieler schaut sich ängstlich um, ein Blitz schlägt ein, jemand schreit, das war es schon. Weitere Infos zum Spiel gibt es bis dato noch nicht, außer dass Prologue den Spieler auf eine Entdeckungsreise zu neuen Technologien und Gameplay mitnehmen soll. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

In einem Interview mit dem Forbes-Magazin hat Entwickler Brendan Greene verraten, dass nicht nur Gamedesigner in den Entwicklungsprozess des neuen Titels involviert sind, sondern auch Atomphysiker, KI-Forscher und promovierte System-Manager das Studio unterstützen. Man wolle "neue Technologien erforschen" und etwas "Großes auf globaler Ebene" schaffen, so Greene.

Sein Traum sei, eine hunderte Quadratkilometer große Spielwelt zu erschaffen mit tausenden von Spielern, die mit- und gegeneinander agieren. Dies berge jedoch große Probleme, die noch gelöst werden müssen. Mehr zum Spiel verriet er nicht. Sollte es weitere Neuigkeiten geben, erfahrt ihr diese auch bei uns. Prologue soll nach aktuellem Stand irgendwann im nächsten Jahr für noch nicht näher definierte Plattformen erscheinen.