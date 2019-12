Samurai Shodown: SNK stellt Wan-Fu als neuen DLC-Charakter vor

PC Switch XOne PS4

SNK wird die Auswahl der Kämpfer in dem im Juni dieses Jahres für die Xbox One und die PS4 erschienenen Prügelspiel Samurai Shodown in Kürze um einen weiteren Charakter ergänzen. Bei dem neuen Kämpfer handelt es sich um Wan-Fu, den die Fans der Serie bereits seit dem 1993 veröffentlichten Original kennen. Wan-Fu ist ein chinesischer General der Qing Dynasty, der sich nach Japan aufmacht, mit dem Ziel, mächtige Krieger zu rekrutieren, um China zu vereinen.

Wan-Fu setzt eine Steinsäule (aus einem Tempel) als Waffe ein, die er sowohl schwingen als auch werfen kann. Einen Blick auf seine Angriffstechniken könnt ihr in dem Vorstellungstrailer unterhalb dieser Zeilen werfen. Wan-Fu wird ab dem 18. Dezember 2019 für die Xbox One und die PS4 als Teil des Season Passes und auch separat erhältlich sein. Samurai Shodown wird auch für den PC und die Switch erscheinen. Beide Versionen sollen im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Für die Switch wurde das erste Quartal 2020 als Release-Zeitraum bestätigt.