Montagmorgen-Podcast #331

Der Weihnachtsurlaub rückt näher, Hagen und Dennis haben bereits zahlreiche Blessuren, doch Montagmorgen heißt Podcast-Zeit. Also heißt es zum letzten Mal 2019: Willkommen zum MoMoCa!

Die Vorweihnachtszeit ist nur für all jene besinnlich, die sie auch ebenso zelebrieren. Für die beiden Redaktionsjungspunde Hagen und Dennis steht natürlich altersgerechte Action auf dem Plan, was nicht selten zu Pleiten, Pech und Pannen führt. Das sollen aber nicht die einzigen Inhalten dieses Podcasts sein, also haben sie noch einige Themen mehr im Gepäck. Dazu gibt es natürlich eine Vorschau auf die Inhalte der Woche und eure Userfragen werden in aller Ruhe und mit der nötigen Kompetenz beantwortet. Alle Themen in der Übersicht: