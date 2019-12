Doom Eternal wird die Option bieten, die Waffe zu zentrieren

PC Switch XOne PS4

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der nächstes Jahr erscheinende Ego-Shooter Doom Eternal (im gamescom-Anspielbericht) wird ein nostalgisches Feature zurückbringen - die zentrierte Waffenansicht. Die aus dem 1993 erschienenen, allerersten Doom bekannte Perspektive kam bereits via Update auch beim 2016 veröffentlichten Remake nachträglich zum Einsatz und soll in dem kommenden Titel von Anfang an zu den Optionen gehören. Dies hat id Software jüngst offiziell via Twitter bestätigt.

Die zentrierte Ansicht für die Waffe war 1993 eine Notwendigkeit. Der Titel verfügte seinerzeit über keine richtige Maussicht (oder Fadenkreuz). Die damals nicht sonderlich weit verbreitete Maus konnte lediglich zum bewegen nach vorne und nach hinten, oder zum schauen links und rechts benutzt werden (Y-shearing wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt). Die zentrierte Waffenansicht erleichterte es, die Gegner vor die Flinte zu bekommen.