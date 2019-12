Blutrünstiger Comicroman

PC Switch XOne PS4

Nein, noch gibt es längst kein Testmuster zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, aber dafür spielten wir mal kurz ein anderes Werk in derselben RPG-Welt durch, vom kleinen Studio Draw Distance.

Nach zwei verdammt coolen Computerrollenspielen Anfang des neuen Jahrtausends (Redemption und Bloodlines) blieb die Softwarelizenz des Pen-&-Paper-Systems Vampire: The Masquerade über viele Jahre ungenutzt. Nun erscheinen gleich zwei neue Titel, die in der liebevoll ausgearbeiteten Parallelwelt spielen, in denen jahrtausendealte Vampir-Clans Seite an Seite mit uns Normalsterblichen existieren. Der lang erwartete Bloodlines-Nachfolger ist leider erst für 2020 angekündigt. Um die Wartezeit zu verkürzen und die Erinnerungen an das detailreiche Fantasy-Universum aufzufrischen, empfiehlt sich so lange ein Abstecher in die Coteries of New York. Wir haben durch den interaktiven Comicroman geblättert.



Launige Lesereise

Anders als die ersten beiden Umsetzungen des Szenarios ist Vampire: The Masquerade – Coteries of New York kein umfangreiches Rollenspiel, sondern eine interaktive Kurzgeschichte. Durch Entscheidungen in bestimmten Schlüsselmomenten könnt ihr den Verlauf der Story und letztlich deren Ausgang beeinflussen. Untermalt von atmosphärischen, spärlich animierten Hintergrundbildern und einem unaufdringlichen Soundtrack bekommt ihr die Geschichte in Form von Textkästen kredenzt. Dass diese jeweils nur ein paar Zeilen fassen und erst per Tastendruck oder Mausklick wechseln, ist für Schnellleser etwas hinderlich. Dafür kann sich die stilistische und inhaltliche Qualität der englischen Texte wirklich sehen oder besser lesen lassen.



Ihr könnt frei entscheiden, welche Handlungsstränge ihr verfolgt – aber die Hautpstory schreitet unaufhaltsam voran.





Anders als bei vielen Spielen ist die Story von Coteries of New York eben kein Alibi, sondern die Hauptsache. Ihr schlüpft in die Rolle eines von drei frischgebissenen Blutsaugern, die sich in der Vampirgesellschaft von New York behaupten müssen. Und hier teilen sich bereits die Wege. Denn je nachdem, für welche der Figuren ihr euch entscheidet und welche Subplots ihr verfolgt, entwickelt sich die Handlung unterschiedlich. Das steigert den Wiederspielwert, was die Enttäuschung über die kurze Spieldauer von nur rund drei Stunden zumindest dämpft.



Tor A, Tor B oder Tor C?

Eure spielerischen Eingriffe konzentrieren sich wie beschrieben auf Auswahlmöglichkeiten verschiedener Handlungsstränge und Verhaltensweisen. Nach eurer Einführung in das Nachtleben der Metropole müsst ihr euch zunächst mal Freunde machen, denn Feinde finden sich in der extrem kompetitiven und intriganten Vampirgesellschaft an jeder Ecke. Um dennoch Kumpels zu gewinnen, müsst ihr euch in Dialogen besonders vorsichtig vortasten. Je nachdem für wen ihr euch einsetzt und wie ihr euch dabei schlagt, könnt ihr bei verschiedenen Krisen und letztlich beim dramatischen Finale der Geschichte auf Unterstützung zählen – oder bekommt zusätzliche Steine in den Weg gelegt.



Sprachausgabe wäre der Atmosphäre sicher zuträglich gelesen, die Klanguntermalung beschränkt sich aber auf Musik.



So reizvoll das klingt, beschränkt sich die Spielmechanik in diesen Schlüsselmomenten schlicht auf wenig spannende Mehrfachauswahlmenüs. Wenn ihr etwa nachts im Park auf der Suche nach Beute plötzlich von einem Fremden überrascht und gestellt werdet, könnt ihr entweder davonrennen, es auf einen Kampf ankommen lassen oder euch herausreden – jede Option erfordert nur einen Mausklick. Das ist etwas unbefriedigend, zumal sich die Konsequenzen nicht immer klar abschätzen lassen und dank fehlender Speicherfunktion Mehrfachversuche ausgeschlossen sind.



Autor: Rüdiger Steidle

Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)