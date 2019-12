GG-Rückblick KW 50/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 50: Rückblick von Sonntag, 8. Dezember, bis Samstag, 14. Dezember 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Seit einer Woche läuft unsere diesjährige Weihnachtsaktion, die unter anderem bereits das Nemesis-Video von Hagen hervorgebracht hat, dem an dieser Stelle allergrößter Respekt ausgesprochen werden muss. Impressionen zur Weihnachtsfeier 2019 bietet euch unser etwa sieben Minuten langes Video, während weitere Bewegtbilder zum Beispiel der Test zu Mechwarrior 5 - Mercenaries, die eShop-Selection Folge 6 oder auch der Grafikvergleich zu Detroit - Become Human darstellen. Außerdem erwartete euch an jedem Tag der Woche ein neuer Beitrag in Harald Fränkels SHMUP-Kalender. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Der offizielle Name und einige weitere Details zur neuen Microsoft-Konsole, ein spielbarer Prototyp zum Gothic-Remake und die offene Beta von GOG Galaxy 2.0 führen die Aufzählung dieses Mal an. Ebenfalls vielfach gelesen wurden die Meldung über Gratis-Retrobücher, zur Beta des Half-Life-Remakes oder auch, dass Anno 1800 den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen hat. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 15. Dezember (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Während in der vergangenen Woche zwei neue Spiele-Checks, zwei User-Artikel oder auch die aktuellen Wochenend-Lesetipps veröffentlicht worden sind, laufen der diesjährige User-Adventskalender sowie die Nominierungen zu den Community-Awards bereits seit längerem. Gestartet sind außerdem das inzwischen achte inoffizielle GG-Wichteln, das Community-Projekt zu eurem Spielejahr 2019 sowie die Nominierungen für euer Spiel des Jahrzehnts:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Trailer zu Ori and the Will of the Wisps + Release verschoben

Ori and the Blind Forest ist nicht nur ein (an einigen Stellen) durchaus schwieriger Platformer, sondern auch ein besonders schöner. Mit Ori and the Will of the Wisps erscheint im März 2020 der Nachfolger, für den ein aktueller Trailer neue Impressionen liefert, die deutlich machen, dass auch der kommende Titel hervorragend aussieht.

» Freizeitparks sind anstrengend! «

— schlammonster am 13. Dezember 2019

❺ ⚊ KW 50/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Wer sich wirklich wünscht, dass die Redaktion im Zuge der diesjährigen Weihnachtsaktion ein Liedchen trällert, sollte sich das 2014er Jingle-Bells-Video anschauen und (nicht nur mit Rücksicht auf die zum „Singen“ verdonnerten Redakteure) nochmal ganz genau über diese Forderung nachdenken … Getestet wurde von uns damals unter anderem Dead State, die Stunde der Kritiker bot zudem Elite - Dangerous. In den News behandelten wir zum Beispiel Themen wie einen leichteren Schwierigkeitsgrad für Bloodborne oder auch eine Aussage des CEOs von Take 2 zu GTA 5:

