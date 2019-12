The Witcher 3 - Wild Hunt: Microsoft holt Geralt in den Xbox Game Pass

PC Switch XOne PS4

Microsoft wird die Spieleauswahl seines kostenpflichtigen Abo-Dienstes Xbox Game Pass noch diesen Monat um einen weiteren hochkarätigen AAA-Titel erweitern. Wie der Publisher die Fans und Nutzer über Twitter informierte, wird ab dem 19. Dezember 2019 CD Projekts Open-World-Action-Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) ins Programm aufgenommen.

Die Nachricht wurde auch auf der offiziellen Homepage von CD Projekt veröffentlicht. Dort heißt es, dass die Abonnenten das Hauptspiel sowie die 16 Gratis-DLCs erhalten werden. Die beiden Erweiterungen The Witcher 3 - Wild Hunt: Hearts of Stone (Testnote: 9.0) und The Witcher 3 - Wild Hunt: Blood and Wine (Testnote: 9.5) sind somit nicht im Abo enthalten.

Der Xbox Game Pass kann aktuell in der Ultimate Edition (Xbox One und PC) zum Preis von einem Euro, wahlweise für einen oder drei Monate, abonniert werden. Ob The Witcher 3 - Wild Hunt auch später für den PC Game Pass veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.