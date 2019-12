Gears Tactics: Release-Termin / Keine Mikrotransaktionen + TGA-Trailer

PC XOne

Gears Tactics ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler The Coalition und der Publisher Microsoft Studios haben das kommende rundenbasierte Strategiespiel Gears Tactics mit einem konkreten Veröffentlichungstermin bedacht. Wie Dana Sissons, der Director of Communications von The Coalition, via Xbox Wire verkündete, wird der Titel ab dem 28. April 2020 für den PC und die Xbox One erhältlich sein.

Der Launch erfolgt sowohl über den Windows Store als auch über Steam. Zudem wird das Spiel, wie alles Microsoft-Exklusive, direkt beim Release über den Xbox Game Pass spielbar sein. Einen ersten Trailer zu dem Titel haben die Entwickler im Rahmen der Game Awards 2019 in Los Angeles gestern präsentiert. Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Die in dem Game-Awards-Trailer gezeigten Individualisierungsmöglichkeiten der Charaktere haben allerdings für Spekulationen bezüglich möglicher Mikrotransaktionen gesorgt. Auf Twitter zerstreute Rod Fergusson, der Leiter von The Coalition, jedoch die Sorgen der Fans. „Für alle, die sich diese Frage gestellt haben: Gears Tactics ist ein Singleplayer-Spiel und hat gar keine Mikrotransaktionen, nicht mal kosmetische. Alles wird direkt im Spiel verdient.“