Frostpunk: Zweite Erweiterung „The Last Autumn“ hat einen Termin

PC XOne PS4

11 Bit Studios hat einen Termin für den zweiten DLC The Last Autumn aus dem Season Pass zum Survival-Aufbauspiel Frostpunk (Testnote: 8.5) bekannt gegeben. Der „Letzte Herbst“ wird demnach ab dem 21. Januar 2020 verfügbar sein. Ursprünglich sollte der Titel noch im vierten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Wer den 33,97 Euro teuren Pass nicht kaufen möchte, wird die Erweiterung auch einzeln zum Preis von 16,99 Euro erwerben können.

The Last Autumn stellt eine Vorgeschichte zum Hauptspiel dar, die euch die tragischen Ereignisse näher bringt, die zum Beginn der Eiszeit geführt haben. „Der letzte Herbst ist ein Wendepunkt im Frostpunk-Universum. Die Erweiterung gewährt einen Einblick in die Ereignisse von Standort 113 und die Anstrengungen der Bewohner, den Generator fertigzustellen, bevor die Erde von einem eiskalten Schleier überzogen wurde“, heißt es in der Beschreibung.

Die Entwickler versprechen ein brandneues Szenario, spielentscheidende neue Mechaniken, einzigartige Architektur und die Fortsetzung der Geschichte, die das Frostpunk-Universum massiv erweitern sollen. Ihr taucht in eine komplett neue, noch nicht verschneite Umgebung ein, errichtet neue Gebäude, entdeckt ungewöhnliche dampfbetriebene Technologien, setzt fortschrittlichere Überlebensstrategien ein und meistert ein komplett neues Gesetzbuch, mit dem ihr die Bewohner eurer Stadt auf eine bisher nicht bekannte Weise beeinflussen könnt. Einen ersten Trailer zu The Last Autumn könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: