Epic Games verschenkt zu Weihnachten zwölf Tage lang täglich ein Spiel

Schon seit einer ganzen Weile verschenkt Epic Games in seiner Store im wöchentlichen Takt neue Titel. Im Laufe vergangener Monate gab es viele große und kleine Spiele, darunter Batman - Arkham Knight (Testnote: 7.0), Subnautica (Testnote: 8.0), Thimbleweed Park (Testnote: 9.0) und What Remains of Edith Finch. Am 19. Dezember 2019 startet im Epic Games Store ein Feiertags-Sale, bei dem ihr bis 31. Dezember zwölf Tage lang täglich ein Gratisspiel bekommt.

Die Ankündigung erfolgte mit einem kurzen animierten Bild via Twitter. Zu welchen Uhrzeiten genau die Gratisspiele freigeschaltet werden, ist noch nicht bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob bei der Aktion ähnlich hochkarätige Spiele verschenkt werden, wie beim wöchentlichen Rhythmus. Sobald der erste kostenlose Titel zur Verfügung gestellt wird, erfahrt ihr es auch bei uns. Aktuell könnt ihr Telltales Story-Adventure The Wolf Among Us (Testnote: 8.5), zu dem jüngst auch offiziell eine zweite Staffel angekündigt wurde, und das Echtzeit-Strategiespiel The Escapists (Testnote: 6.5) von den Mouldy Toof Studios gratis für eure Spielebibliothek sichern.