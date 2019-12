TGA 2019: The Outer Worlds – DLC für das kommende Jahr angekündigt

PC Switch XOne PS4

Bei der Vergabe der jüngsten Game Awards war The Outer Worlds (im Test mit Wertung 8.0) in den Kategorien „Game of the Year“, „Best Game Direction“, „Best Narrative“ und „Best RPG“ sowie „Best Performance“ (Ashly Burch als Parvati Holcomb) nominiert. Zum Sieg in einer der Rubriken hat es zwar nicht gereicht – siehe diese News mit den Gewinnern der Game Awards 2019 –, dennoch können allein die Nominierungen als Erfolg gewertet werden.

Ähnlich sieht das auch Obsidian Entertainment, das im offiziellen Forum in Person der Social-Media-Managerin Shyla ein „besonderes Dankeschön“ veröffentlichte. Dieses richtet sich an das „unglaubliche Team hinter The Outer Worlds“, gleichzeitig bedanken sich die Entwickler bei all jenen, die bei den Game Awards für das Open-World-Rollenspiel abgestimmt hatten.

Schließlich wird mit dem Forumsposting auch ein Download-Inhalt angekündigt, mit dem die Geschichte von The Outer Worlds erweitert beziehungsweise fortgesetzt werden soll. Für wann genau die Veröffentlichung der Erweiterung vorgesehen ist oder welche Inhalte diese bieten wird, wurde allerdings noch nicht preisgegeben – entsprechende Details werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.