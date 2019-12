TGA2019: Neuer Trailer zu The Elder Scrolls Online teasert das nächste Kapitel an

PC XOne PS4 MacOS

The Elder Scrolls Online ab 32,79 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Elder Scrolls Online ab 3,90 € bei Amazon.de kaufen.

Im Zuge der Game Awards hat Bethesda hat einen neuen Trailer zu The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Dieser rekapituliert nochmal das "Jahr des Drachen", welches sich über vier DLCs und das Kapitel Elsweyr (Preview+) erstreckte. Am Ende des Trailers gibt es einen kurzen Ausblick auf die nächste große Erweiterung, welche im nächsten Jahr erscheinen soll.

Anscheinend geht es zurück in die vom Schnee gepeitschte Region von Skyrim (Himmelsrand). Um was es dabei genau geht, soll auf der speziellen Ankündigungsshow am 16. Januar 2020 (20 bis 0 Uhr MEZ) enthüllt werden. Diese findet in der HyperX Esports Arena in Las Vegas statt und wird auch per Twitch als Livestream übertragen.