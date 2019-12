The Wolf Among Us und The Escapists kostenlos im Epic Store

PC MacOS

Epic Games hat in seinem Online-Store die nächsten Gratisspiele verfügbar gemacht. Dabei handelt es sich um Telltales Story-Adventure The Wolf Among Us (Testnote: 8.5) und das Echtzeit-Strategiespiel The Escapists (Testnote: 6.5) von den Mouldy Toof Studios. Beide Titel könnt ihr bis zum 19. Dezember eurer Epic-Games-Spielebibliothek hinzufügen.

In The Wolf Among Us schlüpft ihr in die Rolle von Bigby Wolf und müsst in einer von Märchengestalten bewohnten Welt mysteriöse und brutale Mordfälle lösen. In The Escapists erhaltet ihr derweil einen Einblick in das Leben eines Gefängnisinsassen und plant eure Flucht.