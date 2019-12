PC

Der Pile of Shame dürfte auch bei den meisten GG-Usern zu finden sein. Zwei Redakteure schildern in dieser Ausgabe der Lesetipps ihre Meinung dazu. Danach könnt ihr einen Blick auf einen Jesus Simulator erhaschen, euch ein vielleicht entgangenes Zelda gönnen oder euch Gedanken über skurrile Ingame-Werbung machen. Viel Spaß mit den Wochenend-Lesetipps.

Unser Pile of Shame lässt uns verzweifeln: Wozu brauchen wir eigentlich diese ganzen Games?

giga.de vom 01.12.19, von Alexander Gehlsdorf

"In der Kindheit ging es wohl vielen so: Wochen, wenn nicht sogar monatelang konnte man sich mit einem einzigen Spiel beschäftigen. Mehrere Anläufe starten, alle Geheimnisse finden, sich eigene Herausforderungen ausdenken. Das hat großen Spaß gemacht, war aber vor allem eine Notwendigkeit. Aus Mangel an eigenem Geld waren neue Spiele eine Seltenheit.

Heute sieht das natürlich anders aus. Finanziell stehen uns mehr Möglichkeiten offen als noch im Kindesalter und Sales und Rabatte lauern hinter jeder Ecke – von Free-to-Play-Spiele Fortnite, die eine ganze Generation von Spielern auf Wunsch komplett kostenfrei bei der Stange halten, einmal ganz abgesehen."

Zwei Redakteure teilen hier ihre Meinung über das Phänomen Pile of Shame.



"I Am Jesus Christ": Nun gibt es auch den ersten Jesus-Simulator

derstandard.at vom 09.12.19

"Pünktlich zur Weihnachtszeit hat es ein Jesus-Simulator auf Steam geschafft. Bei I Am Jesus Christ schlüpft man in die Rolle des Messias und muss etwa Satan bekämpfen, sich kreuzigen lassen, mit den Jüngern speisen, beten, oder anderen die Füße waschen. Entwickler SimulaM spricht von einer realistischen Simulation, die durch Geschichten des Neuen Testaments beeinflusst wurde". Wenn Ihr auf skurrile Simulatoren steht oder einfach etwas über eine witzige Idee lesen wollt, seid ihr hier richtig.

The Legend of Zelda: Spirit Tracks ist das am meisten unterschätzte Zelda-Game

dailygame.at vom 11.12.19, von Markus

"Fast jedes Spiel in der Reihe The Legend of Zelda wurde von der Kritik hoch gelobt, aber nur einige wenige haben Diskussionen über das beste Zelda-Spiel geführt. Diese Ehre ist in der Regel für Ocarina of Time, eine Verbindung zur Vergangenheit, eine Verbindung zwischen den Welten und Breath of the Wild reserviert. Ein Titel, der es verdient, in einem Atemzug erwähnt zu werden, ist Spirit Tracks. Der Titel erschien heute vor 10 Jahren am 11. Dezember 2009 in unseren Breiten." Dieser Artikel führt euch in die Welt eines vielleicht unterschätzen Nintendo DS Zelda.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Die Kickstarter-Verheißung Report

gamersglobal.de vom 15.02.13, von Christoph Vent

"Als das Unternehmen Kickstarter im Jahr 2008 und die gleichnamige Internet-Plattform 2009 das Licht der Welt erblickten, war das Modell des Crowdfundings („Schwarmfinanzierung“) bereits bekannt. Als einer der Vorreiter des Systems gilt die 2003 vom Musiker Brian Camelio gegründete Website artistshare.com, auf der Künstler Spenden für neue Musikalben sammeln können. Weitere Plattformen wie Indiegogo, Gambitious und Gamesplanet Lab folgten. Letztere machte vor allem durch Magrunner auf sich aufmerksam, das mehr als 110.000 Euro einspielen konnte. Doch Kickstarter ist klar der Platzhirsch sowohl bei Quantität als auch Qualität der Top-Projekte, deshalb beschränken wir uns in diesem Report darauf." Christoph Vent schildert hier wie sich Kickstarter damals noch recht frisch präsentiert und gibt auch einen Ausblick wie es sich vielleicht entwickelt. Sind seine Einschätzungen wahr geworden?

Fundstück: Mosaic – Wie uns die Werbung ein erfülltes Leben vorgaukelt

gamers-palace.de vom 07.12.19, von Beatrice Vogt

"Mosaic lässt euch euer Leben ein bisschen reflektieren: Es ist grau und trist und ihr seid Arbeiter in einem Hamsterrad, die jeden Tag dasselbe tun. Doch das muss nicht sein, eure Firma achtet auf euch so wie die Mosaic Corporation. Und um noch besser zu sein, solltet ihr auf die Werbung hören.

Während unsere Werbung heutzutage bunt, bunter und am buntesten ist und dabei am besten noch laut, ist die Werbung in Mosaic genau das, was sie eigentlich ist: Eine Farce, die euch dazu verleiten soll, euer Geld sinnlos auszugeben und dabei angeblich besser zu werden. Und eigentlich ist unsere Werbung genauso, nur nicht ganz so dramatisch. Noch nicht." Beatrice Vogt präsentiert hier die Wirkung eines aktuellen Steam Indie-Titels und macht sich Gedanken über dessen Inhalt. Insbesondere die Präsentation der Werbung im Spiel ist ungewöhnlich.

Im Video: J örg Langer im Veteraneninterview auf der GamesCom 2009 - Teil 1/2

Da gerade erst im User-Adventskalender Heinrich Lenhardt in jungen Jahren bewundert werden konnte, gibt es hier "eine Legende in Sachen Spielemagazine" im Veteraneninterview, ebenfalls mit deutlich mehr Haaren als jetzt.

