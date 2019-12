TGA 2019: Trailer zu Ori and the Will of the Wisps + Release verschoben

PC XOne

Der Entwickler Moon Studios und der Publisher Microsoft Studios haben im Zuge der Game Awards letzte Nacht die Fans des gefeierten Platformers Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0) mit einem neuen Trailer zur kommenden Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps (im E3-Anspielbericht) beglückt. Den kurzen Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Neben der Ankündigung gab es auch einen kleinen Dämpfer, denn die Veröffentlichung des Spiels wurde um vier Wochen nach hinten verschoben. Eigentlich sollte der Release bereits am 11. Februar 2020 erfolgen, doch nun wird der Titel erst am 11. März 2020 verfügbar sein.