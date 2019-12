TGA 2019: Ghost of Tsushima im neuen Trailer / Releasezeitraum bekannt

PS4

Im Rahmen der Game Awards 2019 hat Sucker Punch einen neuen Trailer zum Action Adventure Ghost of Tsushima veröffentlicht. Das Video hört auf den Namen The Ghost und zeigt sowohl Gameplay als auch Cutscenes. Ihr erfahrt etwas mehr über die Vergangenheit des namensgebenden Protagonisten und seht, wie er in seiner ganz eigenen, blutigen Art für Gerechtigkeit sorgt. Allem Anschein nach werdet ihr in dem Samurai-Abenteuer eure Gegner nicht nur mit dem Schwert zerteilen, sondern sie auch mit Brandbomben und anderen Items in ihre Schranken weisen.

Der Trailer zeigt aber nicht nur frische Szenen aus Ghost of Tsushima, auch ein ungefährer Release-Zeitraum wird verraten. Demnach steht das PS4-exklusive Spiel ab Sommer 2020 zum Kauf bereit. Außerdem wurde auf dem offiziellen Playstation-Twitteraccount das Verpackungsdesign veröffentlicht, damit ihr auch genau wisst, wonach ihr euch im Unterhaltungsfachmarkt eures Vertrauens umsehen müsst.