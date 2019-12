TGA 2019: Godfall – „Looter-Slasher“ für PS5 und PC angekündigt

Mit Godfall wurde bei den Game Awards 2019 ein (Koop-)Titel angekündigt, mit dem die Entwickler aus „Fantasy-Action-Rollenspielen mit einem Beute- und Fortschrittsystem in Kombination mit Kämpfen in der Beobachterperspektive ein völlig neues Genre schaffen wollen“, das als „Looter-Slasher“ bezeichnet wird. Godfall soll zudem deshalb „einzigartig“ sein, weil es sowohl auf die Ausrüstung als auch die Fähigkeiten der Spielerinnen und Spieler ankommt.

Bieten soll euch der Titel, der Ende 2020 für die PlayStation 5 und den PC (via des Epic Games Store) erscheint, „angriffsorientierte, anspruchsvolle Kämpfe“, zudem könnt ihr wie üblich zahlreiche Gegenstände unterschiedlicher Qualität erbeuten und euren Charakter anpassen. Im PlayStation-Blog heißt es weiter:

Kämpfe in Godfall flüssig, dynamisch, interaktiv und aggressiv in der Beobachterperspektive. Während viele Spiele heutzutage nur einmalige Katz-und-Maus-Herausforderungen für Spieler bieten, möchten wir die Kämpfe so gestalten, dass man sie immer wieder spielen kann. In Godfall erwarten dich spannende Kämpfe gegen mehrere Gegner und herausfordernde Eins-gegen-Eins-Boss-Kämpfe.