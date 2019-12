TGA 2019: Neuer Trailer zeigt neues Konzept für Amazons MMO New World

PC

Amazon Game Studios haben in der vergangenen Nacht während der Game Awards neue Einblick in das kommende MMO New World gewährt und dabei ein komplett anderes Konzept, als noch Anfang des Jahres präsentiert. Drehte sich die im Februar präsentierte Version noch um die Siedler und die Kolonisierung einer neuen Welt, wurde der Titel offenbar nach der Kritik wegen „zu viel Imperialismus“ kräftig überarbeitet und ist nun im Fantasy-Genre angesiedelt.

Das nun viel düstere Setting ist das übernatürliche Grenzland Aeternum. Das Land ist reich an der mächtigen Substanz namens Azoth, die eine Quelle des ewigen Lebens darstellen soll, was viele Entdecker und zwielichtige Glücksritter anlockt. Wer sich auf das Land wagt, bekommt es allerdings mit den Horden von korrumpierten Kreaturen zu tun - Menschen, die durch die Verderbnis des Landes verwandelt wurden. Doch die zu Monstern mutierten Wesen sind nicht die einzige Gefahr, die die kühnen Abenteurer in Aeternum erwartet, denn auch andere Abenteurer gieren darauf, das Land zu erkunden und auszubeuten. „Das Leben in New World ist ein unerbittlicher Kampf ums Überleben und nur die Mutigen und Schlauen haben eine Chance, die sich ausbreitende Dunkelheit zurückzuschlagen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Im Kern soll New World ein PvP-Koop-Survival-Spiel sein, in dem ihr alleine oder gemeinsam mit anderen Spielern zu überleben versucht, euch zu großen Gruppen / Gilden zusammenschließt, Ressourcen sammelt, Festungen errichtet und die brutalen Legionen der Verderbten bekämpft.

Das Spiel wird hierzulande in zwei verschiedenen Editionen erscheinen. Neben der 39,99 Euro teuren Standardversion kann auch eine Deluxe Edition für 49,99 Euro via Steam oder Amazon vorbestellt werden. Diese umfasst neben dem Spiel noch folgende Boni (Herstellerangaben):

Waldmensch-Rüstungsdesign. Stich mit dem Waldmensch-Rüstungsdesign aus der Menge heraus oder tauche im Wald unter.

Waldmensch-Enterbeildesign. Vervollständige deinen Waldmensch-Look mit diesem Design für das vielseitige Enterbeil.

Dogge als Haustier. Mach dein Zuhause so richtig gemütlich mit einer Dogge als Haustier. Das eigene Haus wird ab Stufe 20 im Spiel freigeschaltet.

Schere/Stein/Papier-Emote-Set. Schere, Stein, Papier – ein netter Zeitvertreib mit Freunden oder ein Weg, um schwierige Entscheidungen zu treffen.

Digitales Artbook zu New World. Eine Sammlung fantastischer Konzeptzeichnungen aus der Produktion von New World.

Vorbesteller werden darüber hinaus mit weiteren Extras belohnt. Wer das Spiel noch vor dem Release erwirbt, erhält Zugang zur geplanten geschlossenen Beta, die im April 2020 stattfinden soll. Außerdem werden die Frühkäufer noch mit folgenden In-Game-Inhalten belohnt:

Isabellas Amulett. Isabellas Amulett erhöht deine Konstitution und Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe und verursacht zusätzlichen Schaden bei bestimmten Arten von übernatürlichen Gegnern.

Spezieller Titel. Trage stolz den Titel „Erste Expedition“, der dich als Teil der ersten Entdecker ausweist, die in Aeternum gelandet sind.

Emote. Begrüße andere Abenteurer mit dem Fistbump-Emote.

Gildenwappen-Set. Drei spezielle Gildenwappen mit Äxten, Musketen und Rüstung.

Die Veröffentlichung von New World ist für den zweiten Quartal des kommenden Jahres geplant. Den neuen Trailer zum Spiel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: