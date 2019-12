TGA 2019: Slightly Mad Studios kündigen Fast-&-Furious-Spiel an

PC XOne PS4

Gerüchte, dass der Rennspiele-Entwickler Slightly Mad Studios an einem Fast & Furious-Titel arbeitet, gab es bereits seit einer Weile. Nun wurde das Spiel im Rahmen der Game Awards in Los Angeles offiziell angekündigt. Der Arcade-Racer trägt den Titel Fast & Furious - Crossroads und soll im Mai des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 auf den Markt kommen. Damit wird das Spiel pünktlich zum Kinostart des nächsten Fast-&-Furious-Films verfügbar sein.

Der Titel wird als ein teambasiertes „Fahrzeug-Überfall-Action-Spiel“ beschrieben, das auch die großen Stars der Filmserie, wie Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Tyrese Gibson, bieten wird, die in ihre altbekannten Rollen als Dom, Letty und Roman schlüpfen werden. Außerdem kommen neue Charaktere hinzu, die von den beiden Schauspielern Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, Star Trek - Discovery) und Asia Kate Dillon (Billions, John Wick - Chapter 3 - Parabellum) verkörpert werden. Versprochen wird eine authentische Geschichte, vollgepackt mit Helden, Gadgets, Autos und Action im „Non-Stop-Kino-Stil“. Neben der Singleplayer-Kampagne soll auch ein Multiplayer-Modus geboten werden. Details dazu sollen später folgen.

Fast & Furious - Crossroads wurde bereits vor der kürzlich bekanntgegebenen Übernahme von Slightly Mad Studios durch Codemasters entwickelt. Den Vertrieb übernimmt Bandai Namco. Einen ersten Trailer zu dem Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: