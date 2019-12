TGA 2019: Dungeons & Dragons - Dark Alliance: Reboot des Action-RPGs angekündigt

PC andere

Mit Dungeons & Dragons - Dark Alliance hat der Entwickler Tuque Games während der in der vergangenen Nacht präsentierten Game Awards einen Reboot der Action-Rollenspiel-Serie Baldur's Gate - Dark Alliance angekündigt. Das Spiel wartet mit den bekannten Charakteren Drizzt Do’Urden, Cattie-Brie, Bruenor und Wulfgar auf, die sich in dem im Rahmen des Events präsentierten Trailer durch die Horden von Gegnern schlachten. Die Action wird dabei von dem Song „I Am Above“ der schwedischen Death-Metal-Band In Flames untermalt. Den nur rund 60 Sekunden kurzen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Meldung anschauen.

Dungeons & Dragons - Dark Alliance soll laut dem Studio auf die bekannte Top-Down-Ansicht verzichten und setzt stattdessen auf die Third-Person-Perspektive. Das Spiel wird sowohl einen lokalen Koop-Modus als auch einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler unterstützen. In einem Interview mit Polygon sagte Kevin Neibert, der Lead Game Designer von Tuque Games:

Wir lieben es Koop-Titel zu spielen und etwas, das mich beim Spielen der älteren Dark Alliance wirklich faszinierte, war, mit deinen Freunden auf der Couch zu spielen und einfach nur Spaß zu haben. Diese Zugänglichkeit der D&D-Regeln war für uns sehr attraktiv und deshalb wollten wir den Namen Dark Alliance nutzen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Spieler anzuziehen, indem wir die Kernkonzepte von D&D in eine Action-RPG-Umgebung übertragen. Wir möchten, dass Spieler, die nicht wissen, dass sie D&D-Fans sind, unser Spiel spielen und erkennen, dass sie die ganze Zeit D&D-Fans waren. Es geht darum die Leute zu begeistern und Spieler, die die Action- und RPG-Spiele lieben, dazu zu bringen, unser Spiel zu spielen.

Für den Publisher Wizards of the Coast, zu dem Tuque Games seit Oktober dieses Jahres gehört, wird es das erste selbst vertriebene Spiel im Dungeons & Dragons-Universum sein. Das Team von Tuque Games wurde im Zuge der Übernahme von ursprünglich zwölf kreativen Köpfen auf über 60 Mitarbeiter vergrößert. Die Veröffentlichung von Dungeons & Dragons - Dark Alliance soll im Herbst des kommenden Jahres erfolgen. Geplant sind Umsetzungen für den PC und die Konsolen - welche genau, wollte das Studio noch nicht verraten. Auch ist noch unklar über welche PC-Plattformen (Steam, GOG.com, Epic Games Store) angeboten wird.