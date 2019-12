Zankstelle Vol. 41: Die Rückkehr des Hagen Gehritz

Ein fröhliches Hallo an alle Zuschauer dort draußen an den Empfängnisgeräten! Ich begrüße Sie ganz herzlich zum sportlichen Höhepunkt dieses Jahres: Dem Finale des Modernen Fünfkampfs im Redaktionswesen. Das Salmdorfer Gabriele-Müller-Stadion ist mit seinen 98 Zuschauern bis auf den letzten Rang gefüllt und trotz dieser nahezu unüberschaubaren Menschenmenge könnte der geneigte Lauscher eine Stecknadel zu Boden fallen hören. So spannend wie in diesem Jahr war der Wettbewerb noch nie!

Das junge Talent, das dort unten im Flutlichtregen steht und Kamillentee schlürft, heißt Hagen Gehritz. Er ist zwar hier weiß Gott kein unbeschriebenes Blatt, doch sein kometenhafter Aufstieg in den letzten Monaten hat doch viele Experten und selbsternannte Kenner der Szene überrascht. Und dass er jetzt alleine im Finale des GG-Fünfkampfs steht, ist nichts anderes als eine kleine Sensation!

Die bisherigen Disziplinen meisterte Gehritz mit einer schon fast unglaublichen Abgebrühtheit. Sowohl das Vorstellungsgespräch beim Chefredakteur als auch die Verkostung von veganen Speisen schaffte er, ohne ins Straucheln zu geraten. Auch beim Test und dem obligatorischen Nemesis-Video sahnte Gehritz Höchstnoten ab. Ein wenig Glück hatte er natürlich, dass das geänderte Reglement kein Weihnachtslied mehr vorsieht. Gerüchten zufolge liegt hier die Achillesferse des sympathischen Kraftprotzes. Er steht also nun vor der Abschluss-Aufgabe, an der so mancher Redakteur schon gescheitert ist: Dem Interview mit dem GamersGlobal-User-Podcast. Er nimmt Anlauf... tritt ans Mikrophon... und... er macht es! Gehritz ist Sieger! Die Menge rastet aus! Die Herzen fliegen ihm zu! Hagen, ich will ein Kind von Dir! Und mit diesen schönen Bildern des zufrieden lächelnden Salmdorfer Weltmeisters gebe ich zurück in die Zentrale.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud und Spotify. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Spotify und Discord. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Für einige besonders geschätze Hörer bietet die Zankstelle selbstverständlich auch wieder einen Link bei WeTransfer an. Wie üblich ist er sieben Tage lang gültig.