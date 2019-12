Xbox Series X: Offizieller Name der Next-Gen-Konsole & weitere Details

andere

Dass Microsoft an einer neuen Xbox-Konsole arbeitet, ist seit längerem bekannt. Bislang lief dieses Vorhaben unter dem Arbeitstitel „Project Scarlett“, im Verlauf der diesjährigen Games Awards stellte das Unternehmen nun den offiziellen Namen der kommenden Konsolengeneration vor, der schlicht Xbox Series X lautet. In bester Marketingsprache heißt es:

Die Xbox Series X wird unsere schnellste und leistungsfähigste Konsole aller Zeiten sein und eine neue Messlatte für Leistung, Geschwindigkeit und Kompatibilität setzen, wodurch ihr auf euer Spielvermächtnis, Tausende von Spielen aus drei Generationen und mehr übernehmen können. Das industrielle Design ermöglicht es uns, die vierfache Rechenleistung der Xbox One X auf die leiseste und effizienteste Art und Weise zu liefern, was für ein wirklich immersives Gameplay von entscheidender Bedeutung ist.

Wenig überraschend wird es auch einen neuen Xbox Wireless Controller geben, der sowohl mit der Xbox One als auch Windows-10-Rechnern kompatibel ist und zudem jeder Xbox Series X beigefügt sein wird. Nach Angaben des Konzerns aus Redmond wurde die Größe und Form des Eingabegerätes verfeinert, „um einer noch größeren Anzahl von Personen gerecht zu werden“. Des Weiteren verfügt das Gamepad über eine neue Share-Taste, mittels derer ihr Screenshots und Videos erstellen könnt, sowie ein „fortschrittliches“ D-Pad, das vom Xbox Elite Series 2 Wireless Controller abgeleitet wurde.

Welche Möglichkeiten die Xbox Series X den Entwicklern bieten soll, wurde mit dem Ankündigungstrailer zu Senua's Saga - Hellblade 2 gezeigt, das die „volle Leistung [der Konsole]“ nutzen soll. Weiter heißt es in diesem Zusammenhang:

Mit der Xbox Serie X werden wir die Art und Weise verbessern, wie Spiele aussehen, sich spielen und anfühlen. Wir werden auch die technischen Barrieren früherer Generationen beseitigen und es Entwicklern ermöglichen, immersive Spielwelten zu schaffen, die mehr Spieler zum Spielen einladen.

Bezogen auf die Hardware weist Microsoft unter anderem auf folgende Features hin:

Aus technischer Sicht wird sich dies als Weltklasse-Visualisierung in 4K bei 60 FPS manifestieren, mit der Möglichkeit von bis zu 120 FPS, einschließlich Unterstützung für Variable Refresh Rate (VRR) und 8K. Die Xbox Serie X wird von unserem speziell entwickelten Prozessor angetrieben, der die neueste Zen-2- und RDNA-Architektur der nächsten Generation von unseren Partnern bei AMD nutzt, und bietet hardwarebeschleunigtes Raytracing und eine neue Leistungsstufe, die noch nie zuvor in einer Konsole zu sehen war. Darüber hinaus wird unsere patentierte Variable-Rate-Shading-Technologie es den Entwicklern ermöglichen, noch mehr aus der GPU der Xbox Series X herauszuholen, und unsere SSD der nächsten Generation wird die Ladezeiten praktisch eliminieren und die Spieler schneller als je zuvor in ihre Spielewelt bringen.

Außerdem sollen Technologien wie der Auto Low Latency Mode oder auch neue Funktionen wie Dynamic Latency Input dafür sorgen, Xbox Series X „zur reaktionsschnellsten Konsole aller Zeiten“ zu machen. Zudem sei die Konsole für „eine Zukunft in der Cloud konzipiert“. Nicht zuletzt soll die Xbox Serie X „ein Niveau an Klangtreue und Immersion bieten, das sich von dem unterscheidet, was in früheren Konsolengenerationen erreicht wurde“.

Abschließend weist Microsoft auf die bekannte Abwärtskompatibilität der Xbox Series X hin, die neben „tausenden von Titeln aus vier Spiele-Generationen“ unter anderem auch Dienste wie den Xbox Game Pass umfasst. Erhältlich soll die neue Microsoft-Konsole in etwa einem Jahr, zum Weihnachtsgeschäft 2020.