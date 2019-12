The Wolf Among Us 2: Neue Staffel für PC und Konsolen angekündigt

PC andere

Bigby Wolf wird auf die interaktiven Plattformen dieser Welt zurückkehren! Nach der Insolvenz von Telltale Games Ende letzten Jahres und dem Verkauf der Assets, Technologien und geistigen Eigentumsrechte an die LCG Entertainment im April, hat der neue Eigentümer nun in Zusammenarbeit mit den Entwicklern der AdHoc Studios The Wolf Among Us 2 - A Telltale Series im Rahmen der Game Awards 2019 angekündigt. Den während der Show uraufgeführten Teaser für die neue Staffel der interaktiven Version von Bill Willinghams märcheninspirierter Comicbuch-Serie könnt ihr euch am Ende dieser News ansehen.

Das mit der Umsetzung beauftragte Adhoc Studio wurde erst Anfang dieses Jahres neu gegründet. Beteiligt sind mit Michael Choung, Nick Herman, Dennis Lenart und Pierre Shorette führende Köpfe der Entwicklung der ehemaligen Telltale Games. Jamie Ottilie, Geschäftsführer von LCG Entertainment/Telltale sagt dazu

The Wolf Among Us ist einer der beliebtesten Titel im Telltale-Katalog. Wir freuen uns, dass die Entwicklung des zweiten Teils wieder begonnen hat und versichern allen Fans der Serie, dass er in guten Händen ist. Durch die Partnerschaft mit dem AdHoc Studio können wir mit vielen der wichtigsten Kreativ- und Entwicklungstalente der ursprünglichen Wolf-Serie zusammenarbeiten und gleichzeitig die neue Telltale strategisch weiterentwickeln.

Pierre Shorette, CCO bei Adhoc, lässt sich folgendermaßen zitieren:

Als sich die Gelegenheit ergab war es für uns eine leichte Entscheidung. Die Entwicklung von The Wolf Among Us war mein erstes Projekt bei Telltale und der Beginn einer kreativen Partnerschaft mit Nick und Dennis. Natürlich sind wir gespannt darauf, das Universum der Fabeln weiterzuentwickeln.

Details zum Inhalt der neuen Staffel wurden noch nicht genannt. Erscheinen soll The Wolf Among Us 2 - A Telltale Series zuerst für den PC als Epic-Store-exklusiver Titel, zu einem späteren Zeitpunkt auch für noch nicht näher genannte Konsolen. Ein Release-Zeitraum oder Datum, zu dem ihr mit dem Erscheinen der neuen Staffel rechnen könnt, wurde nicht bekanntgegeben.