Steam: Game Awards 2019 Sale mit zahlreichen Angeboten gestartet

PC

Red Dead Redemption 2 ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Anlässlich der gestern Nacht ausgestrahlten Game Awards in Los Angeles wurde auf Steam ein neuer Sale gestartet, der mit diversen im Preis reduzierten Spielen und Rabatten bis teilweise um 90 Prozent aufwartet. Unter anderem finden sich Titel, wie Gears 5 (Testnote: 9.0), A Plague Tale - Innocence (Testnote: 8.5), Disco Elysium und Devil May Cry 5 (Testnote: 8.0) in der Liste.

Nachfolgend nur eine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die ganze Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):

Neben dem Game-Awards-Sale läuft noch bis morgen Abend das Steam-Spielefestival, bei dem ihr, wie zuvor berichtet, die Demos zu verschiedenen kommenden Spielen ausprobieren könnt.