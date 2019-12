Half-Life - Alyx: Valves VR-Shooter könnte auch für PSVR erscheinen

PC

Bisher hat Valve seinen VR-Shooter Half-Life - Alyx zwar ausschließlich für SteamVR angekündigt (was in Nordamerika kurzzeitig auch zum kompletten Ausverkauf des Headsets führte), allerdings besteht zukünftig die Möglichkeit, dass das Spiel auch für Sonys PSVR erscheint. Dies hat der verantwortliche Designer Greg Coomer in einem Interview mit Push Square verraten.

Auf die Frage hin, ob der Titel auch für Sonys VR-Lösung veröffentlicht wird, antwortete er: „Wir glauben, dass die VR-Plattform von Sony ein großer Erfolg für das Medium war, und wir gehen davon aus, dass viele Sony-Kunden dieses neue Kapitel von Half-Life gerne erleben würden.“ Gleichzeitig stellte er klar, dass aktuell sich noch nichts in Arbeit befindet, da Valve sich vorerst voll und ganz auf die Veröffentlichung für SteamVR fokussieren möchte. Das Unternehmen schließe jedoch nicht aus, dass das Spiel danach auch für andere VR-Geräte erscheinen könnte.