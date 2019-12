Persona 5 - Royal wird deutsche Texte und Untertitel bieten

PS4

Das nächstes Jahr in Nordamerika und Europa erscheinende Japano-Rollenspiel Persona 5 - Royal wird als erstes Spiel der Hauptserie mit verschiedenen Lokalisierungen auf den Markt kommen. Zwar werden die Dialoge nach wie vor in Japanisch und (hierzulande) in Englisch gehalten, die Menü-Texte und die Untertitel im Spiel werden aber in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar sein. Seitens Jon Bailey, Brand Director bei Atlus, heißt es:

Wir freuen uns, noch mehr Lokalisierungen von Persona 5 - Royal auf den Markt zu bringen und das Spielerlebnis auf all unsere französisch-, italienisch-, deutsch- und spanischsprachigen Fans auf der ganzen Welt auszudehnen.

Persona 5 - Royal wird am 31. März 2020 exklusiv für die PS4 auf dem westlichen Markt erscheinen. Die Royal Edition bietet die gleiche, aber stark erweiterte Geschichte von Persona 5 (Testnote: 9.0), inklusive eines neuen Handlungsbogens (samt Zwischensequenzen), mehreren alternativen Enden, neuer Personas und der Möglichkeit, die eigene Diebesgrube zu gestalten.

Neben der Standard-Version von Persona 5 - Royal, die zum Preis von 59,99 Euro angeboten wird, wird auch eine „Phantom Thieves Edition“ geboten. Die 89,99 Euro teure Version kommt in einer Collector's Box und umfasst neben dem Spiel eine Joker Maske, ein Steelbook, das offizielle Art-Book, ein dynamisches PSN-Theme, sowie den Soundtrack zum Spiel. Die erste Version des Spiels verkaufte sich laut dem Publisher bis heute mehr als 3,2 Millionen Mal.