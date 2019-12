The Witcher: Finaler Trailer zur Netflix-Serie in deutscher Sprache [U]

PC Switch XOne PS4

Update um 17:12 Uhr:

Der finale Trailer zu The Witcher ist nun auch in deutscher Sprache verfügbar und unterhalb der News zu sehen. Die englische Version findet ihr ab sofort in den Quellenangaben verlinkt.

Originalmeldung vom 12. Dezember 2019, um 15:14 Uhr:

Netflix hat anlässlich des baldigen Launchs seiner Serienadaption von The Witcher den finalen Trailer veröffentlicht. Der rund zwei Minuten lange Clip stimmt die Fans nochmal auf die TV-Show ein und liefert einen weiteren Einblick in die Geschichte rund um den weißhaarigen Hexer Geralt von Riva, der von Superman-Darsteller Henry Cavill verkörpert wird.

Das Video zeigt verschiedene Charaktere, wie die Löwin von Cintra, Königin Calanthe (Jodhi May), das Löwenjunge von Cintra, Prinzessin Cirilla (Freya Allan), den Druiden Mäussack (Adam Levy), Geralts bessere Hälfte, die Zauberin Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra), ihre Mentorin Tissaia de Vries (MyAnna Buring) und seinen stetigen Begleiter, den Barden Jaskier (Joey Batey), der in den deutschen Büchern den Namen Rittersporn trägt. Auch Geralts Pferd, der, wie alle seine Pferde, „Roach“ heißt (hierzulande „Plötze“) darf natürlich nicht fehlen.

Neben dem letzten Trailer wurde auf dem YouTube-Kanal „Thunder Trailer“ ein kleiner Vorgeschmack auf den Soundtrack zur Serie veröffentlicht. Unter den Links in den Quellenangaben findet ihr das Haupt-Theme „Geralt of Rivia“, sowie Jaskiers Song „Toss a Coin to Your Witcher“. Den Trailer könnt ihr euch direkt unterhalb dieser Zeilen anschauen: