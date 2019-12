Halo Reach auf dem PC erfolgreich: Microsoft mit konkreten Zahlen

PC XOne

Seit Anfang Dezember ist der First-Person-Shooter Halo Reach (Testnote: 9.0) in der grafisch und spielerisch aufgebohrten Version auf dem PC und der Xbox One spielbar. Der Titel fügt sich in die für die Microsoft-Konsole bereits erhältliche Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0), die für den PC in den kommenden Monaten nach und nach umgesetzt werden soll. Nun gab der Redmonder Publisher via Xbox Wire auch die ersten Spielerzahlen bekannt und diese können sich durchaus sehen lassen. Die Veröffentlichung für die beiden Plattformen war laut Microsoft ein „monumentaler Start für das Halo-Franchise“ mit Rekordzahlen.

Demnach konnte die Neuauflage des ursprünglich 2010 erschienenen Titels in der Launch-Woche auf beiden Systemen bereits mehr als drei Millionen aktive Spieler verzeichnen. Auf Steam schnellte der Titel direkt auf die Spitzenposition und avancierte zur bisher erfolgreichsten Steam-Veröffentlichung der Xbox Game Studios. Zudem war es das am Launch-Tag am meisten gespielte Spiel auf Twitch und wurde während der ersten Woche insgesamt mehr als drei Millionen Stunden lang auf der Streamingplattform angeschaut. Wie alle neuen Microsoft-Titel, kann Halo Reach auch über den Xbox Game Pass gespielt werden.