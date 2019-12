Batman - Arkham Legacy: Warner Bros. liefert Hinwiese auf die Ankündigung

PC XOne PS4

Batman - Arkham Knight ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Batman - Arkham Knight ab 29,97 € bei Amazon.de kaufen.

Gerüchte, dass das neue Batman-Spiel von Warner Bros. den Titel Batman - Arkham Legacy tragen wird, gab es bereits im Oktober. Auch wurde darüber spekuliert, dass die offizielle Ankündigung im Rahmen der Game Awards in Los Angeles erfolgen wird. Dies könnte tatsächlich der Fall sein, denn vor wenigen Stunden hat der Publisher der Domain arkhamlegacy.com ein Update verpasst. Dass die Aktualisierung kurz vor dem Beginn des Spiele-Events vorgenommen wird, könnte Zufall sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Vermutlich wird die offizielle Homepage direkt nach der heutigen Ankündigung online gehen und erste Infos zum Spiel präsentieren.

Auf das Update machte die Website Jack of all Controllers aufmerksam. Die Game Awards starten heute Nacht um 2:30 Uhr (deutscher Zeit). Livestreams werden via YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Steam, Mixer, PSN, Caffeine, Pluto TV, IGN, Gamespot und MLG geboten.