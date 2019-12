Game Festival: Kommende Spiele im Rahmen der Game Awards auf Steam anspielbar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Am heutigen Donnerstag starten in Los Angeles die diesjährigen Game Awards, im Rahmen derer die Fans zahlreiche Neuigkeiten, Ankündigungen und Weltpremieren erwarten. Passend dazu hat der Veranstalter und Host Geoff Keighley das zusätzliche Event Game Festival angekündigt, das heute ab 19:00 Uhr (deutscher Zeit) auf Steam beginnen wird. In den folgenden 48 Stunden werden die Spieler die Möglichkeit bekommen, zahlreiche kommende Titel, die teilweise auch auf den Game Awards präsentiert werden, auf Valves Online-Plattform Probe zu spielen.

Es werden Demos zu folgenden Spielen geboten:

Neben dem Festival wird Valve über Steam auch die Game Awards live in 4K (Ultra HD) übertragen. Zudem wird es einen großen Game-Awards-Sale geben, sowie die Möglichkeit, ein Valve Index Virtual-Reality-Headset, sowie Gratisspiele während des Live-Streams zu gewinnen.