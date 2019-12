Two Point Hospital: Release-Termin für Konsolen steht fest

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Die ursprünglich für dieses Jahr geplante Konsolenversion von Two Point Hospital wurde bekannterweise auf das kommende Jahr verschoben. Nun gaben Two Point Studios und Sega auch einen konkreten Release-Termin für den Port bekannt. Das Aufbauspiel wird demnach am 25. Februar 2020 für Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen und kann bereits zum Preis von 39,99 Euro bei Teilnehmenden Händlern, darunter auch Amazon, vorbestellt werden.

Two Point Hospital ist eine Krankenhaussimulation, in der ihr euer eigenes einzigartiges Hospital aufbaut, optimiert und verwaltet. Dabei müssen passende Räume errichtet, Geräte besorgt und Personal eingestellt werden. Im Verlauf des Spiels könnt ihr die verschiedenen Abteilungen verbessern, bessere Maschinen erwerben und auch fähigere Fachkräfte einstellen.

Die Konsolenversion des Spiels wird mit komplett angepasster Controller-Steuerung und allen bisher für den PC erschienenen Verbesserungen, wie etwa Copy-Paste-Raumaufteilung, Innenarchitekt und Charakteranpassung aufwarten. Auch die beiden bereits erschienenen Erweiterungen Bigfoot und Pebberley Island sind in den Konsolenport integriert.