The Survivalists: Survival-Spiel im Escapists-Universum angekündigt

PC Switch XOne PS4

Team 17 arbeitet an einem neuen Projekt mit dem Titel The Survivalists. Dies gab das Studio im Rahmen des jüngst ausgestrahlten Nintendo-Indie-Showcase bekannt. Das Spiel ist laut dem Entwickler im gleichen Universum wie The Escapists (Testnote: 6.5) angesiedelt, wird allerdings statt Echtzeitstrategie das Survival-Genre erkunden. Die Survival-lite-Sandbox soll im Laufe des kommenden Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen.

Im The Survivalists verschlägt es euch auf eine wilde Insel. Laut Beschreibung erwartet euch eine „lebendige Welt voller Überraschungen, Geheimnisse und Gefahren“, in der ihr, wahlweise alleine, oder im Lokal- und Online-Koop mit bis zu drei Freunden, forschen, bauen und Affen abrichten könnt. Letztere helfen euch nicht nur bei euren Bauprojekten oder beim Sammeln von Materialien, sondern schlägt auch bei Bedarf eure Feinde in die Flucht.

Die Welt verfügt über einen Tag- und Nacht-Zyklus. Da es sich um einen Survival-Titel handelt, müsst ihr auch auf eure Nahrung achten und auf die Jagd gehen. Im Verlauf des Spiels erkundet ihr die prozedural generierte Welt, die mit verschiedenen Biomen aufwarten soll. Sammelt Ressourcen und sucht in den auf der Insel verteilten Tempeln nach neuen Gegenständen. Einen ersten Trailer zu The Survivalists könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: