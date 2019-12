Resident Evil 2 Remake: Capcom gibt Verkaufszahlen bekannt

PC XOne PS4

Mit Resident Evil 2 Remake (Testnote: 9.0) hat Capcom im Januar dieses Jahres eine von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobte Neuauflage des 1998 erschienenen Horror-Klassikers für aktuelle Systeme veröffentlicht. Die komplette Neuentwicklung hat sich für das Unternehmen auch finanziell gelohnt, denn wie die Japaner jetzt bekannt gaben, verkaufte sich der Titel seit seinem Release inzwischen weltweit plattformübergreifend mehr als fünf Millionen Mal.

Es ist also wenig überraschend, dass Capcom jüngst auch ein Remake zu Resident Evil 3 - Nemesis, der 1999 erschienenen Fortsetzung des zweiten Teils, offiziell im Rahmen von Sonys State of Play ankündigte. Diese soll im April des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Ob auch die Neuauflage des dritten Teils finanziell für Capcom erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Das Original verkaufte sich weltweit bis heute insgesamt rund 3,5 Millionen Mal. Die Zahl der verkauften Einheiten in der gesamten Serie liegt laut Capcom nun bei 94 Millionen.