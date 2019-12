andere

Die VR-Trilogie Vader Immortal rund um Darth Vader geht in die letzte Runde: Ein unter seiner Festung auf dem Planeten Mustafar verborgenes Artefakt, das anderen Lebewesen die Energie entzieht, soll Vaders geliebte Padmé Amidala wiederbeleben. Nachdem ihr als namenloser Schmuggler in den ersten beiden Teilen unfreiwillig bei der Bergung geholfen und nebenbei den Umgang mit Lichtschwert und Macht erlernt habt, ist es nun an der Zeit, diesen finsteren Plan zu stoppen. Unterstützt werdet ihr in eurem Vorhaben von einer Schamanin und einem Heer Kampfdroiden.

Dabei führt euch die Handlung von einem Höhlenversteck bis auf den Gipfel von Vaders Festung. Unterwegs müsst ihr euch bei einer Verfolgungsjagd einer Reihe Sturmtruppengleiter erwehren, einen Kampf in einem Hangar überstehen und schon steht ihr dem dunklen Lord gegenüber. Eine tiefschürfende Handlung wird euch in der Kürze der Zeit – Teil 3 liegt mit weniger als einer Stunde zwischen Teil 1 und 2 – nicht geboten. Der einzige immerhin für Star Wars-Fans interessante Moment ist der kurze Augenblick, in dem Vader zu einem Bild von Padme spricht und damit einen in den Filmen nicht gezeigten Teil seiner Persönlichkeit zeigt. Leider gab es eine fast identische Szene schon in Episode 1 von Vader Immortal.

Mit Lichtschwert und entwendetem Blaster wehrt ihr euch gegen stets weit entfernte Sturmtruppen.



Moorhuhnjagd im Star Wars-Universum

Spielerisch solltet ihr auch nicht viel erwarten. Das Programm selbst spricht ja auch nur von einer "Experience". Konkret heißt das, dass sich eure Interaktion auf die Bewegung (durch die bekannten Mini-Teleports oder, wenn eure Hardware das hergibt, durch Bewegung im Raum), das Drücken von Schaltern und die Kämpfe beschränkt. Letztere sind leider komplett statische Schießbuden, in denen ihr die nicht gerade in Lichtgeschwindigkeit auf euch zufliegenden Laserschüsse per Lichtschwert zurückwerfen (in Nahkampfreichweite kommen die Sturmtruppen nicht), Gegner per Machtgriff wegschleudern und mit aufgelesenen Blastern Schüsse abfeuern könnt. Einzig beim obligatorischen kurzen Kampf mit Vader selbst müsst ihr ein paar Schläge abwehren.

Gerade dieser Kampf ist aber eine herbe Enttäuschung. Der statische Ablauf war mit Blick auf die Oculus-Quest-Technik zu erwarten – nicht aber, dass die Entwickler just bei den Animationen von Vader völlig patzen und der dunkle Lord so seltsam ausholt als wäre er ein T-Rex. An die schnellen, dynamischen Kämpfen von Star Wars Jedi - Fallen Order kommt die Auseinandersetzung nicht mal ansatzweise heran.

Die Charaktere sind hervorragend modelliert. Animationen und Vertonung sind hingegen nicht immer gelungen.



Schöne Grafik, mittelmäßige Inszenierung

Zugute halten muss man Vader Immortal die großartige Grafik. Umgebungen und Charaktermodelle sehen extrem detailliert aus und die aus den Filmen bekannten Umgebungen versprühen Star-Wars-Flair. Auch die Sprecher sind professionell, wobei die Droidin ZO-E3 schnell anstrengend wird. Auch musikalisch und bei der Inszenierung wäre viel mehr drin gewesen: Der großartige Soundtrack wird nicht ausgenutzt und gerade aus dem großen Finale hätte man audiovisuell viel mehr machen können.

Als Bonus gibt es erneut ein Dojo zur Schießbuden-Highscore-Jagd. Ebenfalls wieder dabei ist ein Bug, der mich zum Neustart eines (kurzen) Abschnitts zwang, weil ein Event nicht ausgelöst wurde. Dafür funktionierte beim Check die Nutzung der HTC Vive per Revive problemlos, eine Kompatibilitätsgarantie gibt es mit nicht von Oculus stammender Hardware aber nicht.

Das obligatorische Duell mit Darth Vader fällt enttäuschend aus.



Fazit

Trials on Tatooine anspielen, die dieselbe Schießbude bietet, aber nichts kostet. Fairerweise kann man einer "Experience", die sich selbst nicht als Spiel bezeichnet, diesbezügliche Schwächen nicht allzu negativ ankreiden. Wenn diese Elemente die Laufzeit allerdings derart strecken, dass selbst ein C-3PO die Handlung in wenigen Sätzen zusammenfassen kann, dann muss man schon ein echter Fan sein, um mit der Vader-Immortal-Trilogie noch auf seine Kosten zu kommen. Insbesondere das große Finale ist aus meiner Sicht kein Kaufgrund für Besitzer der vorherigen Teile. Wer dennoch Interesse hat, Star Wars in VR zu erleben – eine gewisse Faszination hat es schon, Darth Vader in VR gegenüberzustehen – sollte sich zunächst auf die erste Episode beschränken. Alternativ könnt ihr auch die Experienceanspielen, die dieselbe Schießbude bietet, aber nichts kostet.