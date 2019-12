Commandos: Kalypso Media gründet internes Studio für neuen Teil der Serie

Das Bild stammt aus Commandos 2 HD Remaster.

Vor mehr als einem Jahr informierten wir euch darüber, dass Kalypso Media unter anderem die Rechte der Commandos-Marke erworben hat, was mit Commandos 2 HD Remaster sowohl eine Überarbeitung als auch einen gänzlich neuen Serienteil zur Folge hat. Heute teilte das Unternehmen mit, dass im ersten Quartal 2020 ein drittes internes Entwicklungsstudio gegründet wird, dessen Bezeichnung und genauer Standort (Rhein-Main-Gebiet) in Kürze bekanntgegeben werden.

Der Pressemitteilung zufolge soll sich das neue Studio „explizit mit der Entwicklung eines neuen Spiels aus dem bekannten Commandos-Franchise befassen“ – entsprechend gibt es erste Stellenausschreibungen für das Projekt. Simon Hellwig, Geschäftsführer und Gründer der Kalypso Media Group GmbH, führt im Zusammenhang mit der Studio-Neugründung weiter aus:

Wir möchten unsere internen sowie externen Entwicklungskapazitäten in den nächsten Jahren massiv quantitativ und qualitativ aufstocken. Die Gründung eines weiteren deutschen Studios ist ein klares Bekenntnis, nicht nur zu unseren eigenen Wachstumsplänen, sondern auch zum Games-Standort Deutschland in Bezug auf die potentielle wirtschaftliche Förderung und die steigende kulturelle Akzeptanz in unserem Land. Commandos ist eine großartige, weltweit bekannte Marke und wir werden alles daransetzen, die Erwartungen der globalen Community zu erfüllen und können es kaum erwarten, loszulegen.