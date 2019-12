Resident Evil 3: Remake via Trailer bestätigt, erscheint im April 2020

PC XOne PS4

Resident Evil 3 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nachdem es bereits zahlreiche Gerüchte und vermeintliche Leaks gab, hat Capcom heute im Rahmen der State-of-Play-Präsentation den Sack zugemacht: Resident Evil 3 - Nemesis wird mit einem Remake bedacht. Konkret dürft ihr ab dem 3. April 2020 in der Haut von Jill Valentine vor dem namensgebenden Riesenmutanten fliehen.

Der Ankündigungstrailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet, zeigt erste Story-Sequenzen und nur minimale Gameplay-Fetzen. Diese lassen allerdings darauf schließen, dass ihr Raccoon City wie schon in der Neuauflage von Resident Evil 2 (im Test, Note: 9.0) aus der Schulterperspektive erkunden dürft. Die verwendete Grafikengine scheint einmal mehr die RE Engine zu sein.

Wenn ihr das Remake von Resident Evil 3 erwerbt, dann erhaltet ihr auch Resident Evil Resistance, ein kürzlich angekündigtes asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Hier treten vier Spieler gegen ein so genanntes Mastermind an. Der einzelne Spieler versucht, seine Opfer in einem Labyrinth gefangen zu halten und hetzt ihnen Zombies auf den Hals, um sein Ziel zu erreichen.