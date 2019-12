PC Linux MacOS

Zwei Männer sitzen vor euch: Der Ehemann und der Einbrecher. Einer von beiden ist ein Mörder und es ist eure Aufgabe, im Verhör die Wahrheit ansLicht zu bringen. Dies ist nur der Auftakt zu einem deutlich größeren Terror-Fall mit euch an der Spitze einer eigenen Sonderabteilung. So beginnt das DetektivspielDas Spiel teilt seine Geschichte in Kapitel ein, die alle annähernd den selben Aufbau haben: Zuerst kommt Teamführung: Ihr bekommt die Ergebnisse des Vortages, verwaltet das Budget und teilt die Aufgaben eurer bis zu vier Untergebenen ein. Anschließend führt ihr ein Verhör und am Ende schreibt ihr selbst die Pressemitteilung, in der ihr in einem Lückentext bestimmte Bausteine auswählt. Zwischendurch führt ihr immer wieder Gespräche. Sei es nun mit den Reportern, bestellten Experten, Vorgesetzten oder eurem Team.Jede eurer Aktionen hat allerdings Auswirkungen: Sind beispielsweise eure Meldungen zu ehrlich, ist die Bevölkerung verunsichert, was wiederum der Politik missfällt und euer Budget sinken lässt. Immerhin liebt euch dafür die Presse. Ihr müsst also immer wieder aufs Neue eure Aktionen abwägen. Das Hauptelement des Spiels ist allerdings – der Titel verrät es bereits – das Verhör. Hier gibt es mehrere Dialogbäume an Fragen, wobei manche Zweige nur einmal begangen werden können, während je nach Zustand des Befragten unterschiedliche Antworten gegeben werden. Er ist entweder ängstlich oder er vertraut euch. Angst bietet die offensichtlichen Optionen. Sei es nun durchs in die Ecke drängen mit Fakten oder Drohungen. Wenn alle Stricke reißen, gibt es die Möglichkeit, den Befragten zu misshandeln. Letztlich ist es natürlich kaum möglich, beide Wege zu kombinieren und spätestens bei zeitkritischen Befragungen, in denen jede Frage euch Zeit abzieht, wird es unmöglich. Am Ende braucht ihr immer ein Geständnis und dafür benötigt ihr alle notwendigen Antworten und Trigger.Während das Verhör als Kernspielelement noch gut mittels eines Tutorials erklärt wird, hält das Spiel sich an vielen anderen Punkten stark zurück. Im Gegenteil, euch wird explizit erklärt, dass das Verstehen der Mechanik und das Stochern im Nebel Teil des Spieles ist. Problematisch wird es dort, wo trotz langen Ausprobierens kein Fortschritt erzielt wird. Beispielsweise bei der Mitarbeiterverwaltung. Eure Kollegen haben Motivationszustände, die sich durch euer Einwirken verändern. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, sie wieder anzuregen, aber dies ist mir nicht gelungen. Weder Geld für Therapien noch Freizeit konnten etwas daran ändern.Warum es einen “Narrativen Modus“ gibt, erschließt sich mir ebenfalls nicht. Zwar gibt es dann Tipps beim Verhör und das Spiel verzeiht etwas mehr, aber alle anderen Spielelemente ändern sich nicht. Dafür, dass man sich nur auf die Geschichte konzentrieren soll, stehen einem hier immer noch zu viele Sperren im Weg.Interrogation - You will be deceived gefiel mir wirklich gut. Der Noir-Artstil, die eingängige Musik sowie Geschichte und Charaktere wissen zu gefallen. Normalerweise bin ich kein Fan davon, dass der Entwickler sich weigert, seine Spielmechaniken anständig zu erklären, aber hier passt es sehr gut zum Gefühl der Ungewissheit, ob man überhaupt das Richtige tut.Mein größter Kritikpunkt liegt in der englischen Sprache: Auf der einen Seite werden gute Sprachkenntnisse verlangt, während die Ausdrucksweise gleichzeitig immer mal wieder ungelenk wirkt. Dies liegt einfach an der Verwendung des Pronomen „they“ in seiner Singularform. Dies ist zwar gendergerecht, aber nur solange üblich wie das Geschlecht einer Person unbekannt ist.