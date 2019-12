Ashen: EU-Termine für PS4 und Switch + Trailer

PC Switch XOne PS4

Dass Ashen neben PC und der Xbox One auch für die PS4 und die Nintendo Switch erscheinen wird, gaben der Entwickler Aurora44 und der Publisher Annapurna Interactive bereits Ende August bekannt. Nun wurden auch konkrete Termine für die beiden Umsetzungen genannt. Zuvor wurde zwar der 9. Dezember geplant, der Launch in Europa wird jedoch etwas später erfolgen. Das Koop-Action-Rollenspiel wird demnach hierzulande am 16. Dezember für die PS4, sowie drei Tage später, am 19. Dezember auch für Nintendos Hybridkonsole erscheinen.

In Ashen schlüpft ihr in die Rolle eines Wanderers und bereist, wahlweise alleine oder gemeinsam mit einem Freund, auf der Suche nach einer neuen Heimat eine gewaltige, frei erkundbare Welt, die sich im Wandel befindet. Einen neuen Trailer zur Ankündigung der beiden Release-Termine könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: