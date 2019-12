Free Guy: Ryan Reynolds als NPC in GTA-Online-ähnlichem Szenario // Trailer

Für den kommenden Science-Fiction-Action-Comedy-Film Free Guy, der voraussichtlich Anfang Juli 2020 in den Kinos zu sehen sein wird, veröffentlichte 20th Century Fox kürzlich den ersten Trailer. Darin zu sehen ist der von Ryan Reynolds (unter anderem Deadpool-Filme) verkörperte Protagonist, der in der Open World namens Free City einen Bankangestellten in Form eines Nichtspielercharakters spielt.

Zu Beginn des Clips ist zu sehen, dass Explosionen, Feuergefechte oder Raubüberfälle – die deutlich an GTA Online oder Fortnite erinnern – für das Leben der NPCs normaler Alltag sind, ebenso wie rasante Verfolgungsjagden mit unterschiedlichen Vehikeln. Es kommt der Zeitpunkt, ab dem sich für die Hauptfigur alles ändert, indem sie in die Welt der Spieler eintritt und so zum Beispiel Medipacks oder die Levels und Namen der User sieht. Gemeinsam mit einem Avatar ist es das Ziel von „Guy“, das Abschalten des Spiels zu verhindern.

Neben dem genannten Ryan Reynolds spielen in Free Guy unter anderem Jodie Comer (Killing Eve), Joe Keery (Stranger Things) und Channing Tatum (Kingsman - The Golden Circle, The Hateful Eight) mit. Regie führt Shawn Levy, der in dieser Position auch für mehrere Episoden der Serien Stranger Things und Last Man Standing sowie zum Beispiel als Produzent von Arrival tätig war. Produziert wird Free Guy von Reynolds und Levy.