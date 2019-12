Final Fantasy 7 Remake: Playstation-Exklusivität zeitlich begrenzt

PS4

Bisher wurde das Remake von Final Fantasy 7 (im E3-Bericht) ausschließlich für die PS4 angekündigt, doch das nächstes Jahr erscheinende Rollenspiel wird nicht dauerhaft exklusiv der Sony-Konsole vorbehalten bleiben. Dies gab Square Enix selbst indirekt durch den Release einer neuen Box-Art bekannt. Laut dieser ist die Playstation-Exklusivität bis zum 3. März 2021 und somit für ein Jahr nach dem Launch angedacht. Danach kann der Titel auch für andere Plattformen umgesetzt werden. Offiziell angekündigt hat der Publisher bisher aber noch nichts.

Das Final Fantasy 7 Remake ist eine komplett von Grund auf neu entwickelte Version des 1997 erschienenen Rollenspielklassikers. Im Spiel nimmt „Avalanche“, eine Gruppe Rebellen, den Kampf gegen den in der Megalopolis Midgar sitzenden mächtigen Konzern Shinra auf, der die Lebenskraft des Planeten in Form von Mako-Energie abzapft und für seine Zwecke die natürlichen Ressourcen des Planeten zerstört. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglieder der Shinra-Eliteeinheit „SOLDAT“ schließt sich dem Widerstand an, um den Machenschaften des Konzerns ein Ende zu bereiten. Er ahnt nicht, welche Konsequenzen ihn erwarten...