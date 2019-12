Bayonetta & Vanquish: 4K-Bundle zum Jubiläum für PS4 & Xbox One

XOne PS4

Wie Sega bekannt gegeben hat, wird am 18. Februar 2020 ein Bundle erscheinen, das die beiden Platinum-Games-Spiele Bayonetta (im Test, Note: 8.5) und Vanquish (im Test, Note: 8.0) umfasst. Da beide Titel im Jahr 2010 veröffentlicht wurden, trägt das Paket passenderweise den Namen "10th Anniversary Bundle". Erscheinen wird das Action-Doppelpack für die PS4 und die Xbox One, preislich liegt es bei 39,99 Euro. Erwerben könnt ihr es entweder als physische Kopie oder im jeweiligen Store. Laut der Ankündigung handelt es sich jedoch nicht einfach um die Originalspiele sondern um Remastered-Fassungen, die in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde laufen sollen.

Wenn ihr das Bundle im Store der PS4 vorbestellt oder bis zum 3. März 2020 erwerbt, dann erhaltet ihr zwei statische Designs, einmal im Stil der Originalcover von Bayonetta und Vanquish und einmal angelehnt an das neue Verpackungsdesign.