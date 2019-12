Minecraft: Bedrock Edition mit Cross Play erscheint für PS4

PS4

Mit der „Bedrock Edition“ von Minecraft (im User-Artikel) wird Microsoft demnächst auch auf der PS4 Crossplay mit anderen Plattformen ermöglichen. Während die Besitzer anderer Systeme längst zusammen zocken, blieben die Playstation-Nutzer im Minecraft-Universum bisher unter sich. Nachdem Release der Bedrock Edition werden sie zum gemeinsamen Spieler-Pool hinzustoßen und nicht nur zusammen mit den Windows-10-, Xbox-, Nintendo-Switch- und Mobile-Spielern via Crossplay spielen können, sondern auch Zugriff auf den Minecraft-Store erhalten, der mit zahlreichen Welten, Skins, Minispielen und Mash-Up-Packs aufwartet.

Wer das Spiel bereits für die PS4 besitzt, wird mit dem Launch der Bedrock Edition automatisch ein kostenloses Update auf die aktuelle Version erhalten. Irgendwelche Kosten fallen also nicht an. Weitere Fragen beantwortet Microsoft in einer FAQ. Die Bedrock-Version wird bereits seit 2012 für Windows- und Mobile-Geräte entwickelt und wurde 2017 auf die Xbox One sowie 2018 auf die Nintendo Switch gebracht, um die Community zu vereinen.