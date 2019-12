Cloud Chamber: 2K gründet neues Studio // arbeitet an neuem Bioshock

PC XOne PS4

Das Bild stammt aus Bioshock Infinite.

2K Games gab heute die Gründung des Entwicklerstudios Cloud Chamber bekannt, dessen erstes Projekt ein neues Bioshock sein wird. Laut der Pressemitteilung werden die Arbeiten an dem Spiel "die nächsten Jahre" andauern, was eine Veröffentlichung für Project Scarlett und PS5 nahelegt – ohne dass 2K das bisher bestätitgt hat.

Geleitet wird das Team von Kelley Gilmore, die zuvor in verschiedenen Positionen bei Firaxis gearbeitet hat. Cloud Chamber besteht aus einem Standort in den Büros von 2K in Novato, Kalifornien und einer Niederlassung in Montreal.

Im Gespräch mit IGN sagte Gilmore, dass Hoagy de la Plante der Entwicklung als Creative Director beiwohnt. Er war zuvor bereits an Bioshock 1 und 2 beteiligt. Als Design Director konnte Cloud Chamber Jonathan Pelling gewinnen (Art Team Creative Director bei Bioshock Infinite) und als Art Director Scott Sinclair, der diese Rolle bereits bei Bioshock 1 und Infinite hatte. Der Serien-Schöpfer Ken Levine ist an dem Projekt hingegen nicht beteiligt.