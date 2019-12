Montagmorgen-Podcast #330

Es weihnachtet sehr, überall hängen Dekorationen und auch die Adventskalender werden fleißig geplündert. Und trotz heftiger Feierei am Samstag stehen Dennis und Jörg topmotiviert vor dem Mikrofon.

Am Samstag pilgerten die Massen einmal mehr nach Salmdorf, denn die GamersGlobal-Redaktion rief aus zur Weihnachtsfeier. Und auch wenn die Redaktion noch dezent einem Schlachtfeld gleicht haben Jörg und Dennis etwas Platz zwischen den Trümmern gefunden und einen Montagmorgen-Podcast für euch eingesprochen. Darin erfahrt ihr, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war am Samstag. Natürlich wird auch unsere Weihnachtsaktion thematisiert, ebenso wie eure Userfragen beantwortet werden. Alle Themen in der Übersicht: