Sieben Retrogaming-Bücher im PDF-Format als vorweihnachtliches Geschenk

Aufgrund der anstehenden Weihnachtszeit und als Dankeschön für die jahrelange Unterstützung hat der Buchautor Chris Wilkins sieben seiner Retrogaming-Bücher als PDF-Dokument kostenlos zum Download freigegeben.

Dabei handelt es sich um die Titel:

The History of Ocean Software

The Story of US Gold

The Story of the Commodore Amiga in Pixels

The Story of the Commodore C64 in Pixels

The Little Book of ZX Spectrum Games

The Story of the ZX Spectrum in Pixels (Volume 1)

The Story of the Oliver Twins

Die Bücher könnt ihr auf der Seite von Fusion Retro Books herunterladen. Ihr müsst euch dazu lediglich einmalig registrieren und die Bücher in euren Warenkorb legen. Die Größe der PDFs schwankt zwischen circa 100-500 Megabyte.

Chris Wilkins arbeitet seit 2012 an der Veröffentlichung von Retrogaming-Büchern. Das erste Buch "The History of Ocean Software" wurde damals mit Hilfe einer erfolgreichen Kickstarter- Kampagne produziert und erzählt die Geschichte eines der größten Software-Publishers aus den 80er und 90er Jahren.

Die genannten Bücher sind auf der Webseite ebenfalls als Druckvariante zu erwerben. Wie lange das Angebot für den kostenlosen Download gilt, wurde nicht bekannt gegeben.