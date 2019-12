GG-Rückblick KW 49/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Darksiders Genesis ab 27,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 49: Rückblick von Sonntag, 1. Dezember, bis Samstag, 7. Dezember 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Dem Report von Harald Fränkel zum Shoot-em-up-Genre folgten in den darauffolgenden Tagen die ersten Beiträge des SHMUP-Kalenders. Zu den Tests der vergangenen Woche gehören Farmer's Dynasty, Darksiders Genesis sowie die Switch-Version von Alien - Isolation. Darüber hinaus wurde eine Doppelstunde der Kritiker zu Phoenix Point veröffentlicht, und auch eine neue Ausgabe des „Darauf freut sich die Redaktion“-Formats steht euch zur Verfügung. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Neben der Ankündigung eines neues Starship-Troopers-Spiels haben euch Angaben zu den deutschen Sprechern in Cyberpunk 2077, ein Podcast mit Heinrich Lenhardt oder auch der Rückzug der Google-Gründer interessiert. Mit gleich drei Themen ist zudem Sony in der Aufzählung vertreten. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 8. Dezember (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Acht Türchen des User-Adventskalenders könnt ihr aktuell öffnen und so unter anderem ein interessantes „Tipp-Spiel“, ein individuelles Gedicht, alle Cover der Retro Gamer oder eine Infografik zu den Marvel-Kinofilmen entdecken. Der Spiele-Check behandelt dieses Mal ein 3D-Adventure, während die jüngste DU-Galerie mehr als 20 abwechslungsreiche Beiträge umfasst:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

DayZ: Livonia-DLC und Patch 1.06 veröffentlicht

Nach mehreren Jahren der Entwicklung wurde am 13.12.2018 die Version 1.0 von DayZ veröffentlicht. Vor wenigen Tagen – und somit etwa ein Jahr nach dem Release des Hauptspiels – gaben die Entwickler eine weitere Karte für das Open-World-Actionspiel in Form eines kostenpflichtigen Download-Inhalts frei.

» Hat auf das rote Fass geschossen... «

— TheRaffer am 4. Dezember 2019

❺ ⚊ KW 49/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Eines der Ziele der 2014er Weihnachtsaktion war die Oculus Rift DK2, die im verlinkten Video vom Chefredakteur ausgepackt und vorgestellt wird. Eine weitere Aufnahme stellt die Stunde der Kritiker zu Far Cry 4 dar, während wir The Crew mit einem Test bedacht haben. In den damaligen News vertreten war ebenfalls die Oculus, zudem versprach Phil Spencer seinerzeit mehr Japano-Rollenspiele für die Xbox One. Auf dem Game Awards 2014 wurde außerdem Dragon Age - Inquisition zum Spiel des Jahres gekürt:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: